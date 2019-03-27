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Кандидат в президенты Украины Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов.  

Решение об отказе от участия в выборах было принято на политсовете партии, сообщил он в Facebook.

«Политсовет партии, выдвинувшей мою кандидатуру на пост Президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов», - написал Мороз.

«Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании – политическом фарсе, смирившись с его сутью. Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост Президента Украины», - говорится в  обнародованном заявлении.

Напоминаем, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты, каждый из которых имел право снять свою кандидатуру с выборов до 7 марта 2019 года. Этим правом воспользовались 5 кандидатов: Дмитрий Гнап, Дмитрий Добродомов, Сергей Кривонос, Евгений Мураев и Андрей Садовый Имя Александра Мороза останется в избирательном бюллетене с отметкой «Выбыл».

Выборы президента Украины состоятся в воскресенье, 31 марта.
ForUm

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