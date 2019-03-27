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По данным Госкомстата, в 2018 году Украина собрала рекордный урожай зерновых на уровне более 70 миллионов тонн. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

«Заключительный отчет Госкомстата по сбору урожая 2018 подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки - 70057000 тонн при урожайности 47,4 ц/га. Кроме того, получены самые высокие в истории показатели валового сбора кукурузы, сои, подсолнечника и урожайности сахарной свеклы. Эти результаты позволили полностью обеспечить внутренние потребности и продовольственную безопасность государства, а также сформировать мощный потенциал для экспорта сельскохозяйственной продукции на внешние рынки в 2018/19 маркетинговом году», - прокомментировал Топчий.

Он поблагодарил всех аграриев за упорный труд и хорошие показатели работы. В частности основной продовольственной культуры – пшеницы – было получено – 24,6 млн тонн при урожайности 37,3 ц/га, кукурузы – 35,8 млн тонн при урожайности 78,4 ц/га, сои – 4,5 млн тонн при урожайности 25,8 ц/га, подсолнечника – 14,2 млн тонн при урожайности 23,0 ц/га, урожайность сахарной свеклы составила 508 ц/га.

Напомним, в 2018 году экспорт украинского зерна принес рекордные за время независимости 7,2 млрд долл. 
ForUm

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