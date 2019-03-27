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В ходе обысков в домах крымских татар в аннексированном Крыму российские силовики задержали не менее 15 человек, сообщает Крым.Реалии.

Сообщается, что российские силовики задержали Шабана Умерова, Рустема Сейтхалилова, Риза Изетова, Фархада Базарова, Джемиля Гафарова, Сейран Муртазу, Алим Керимова, Тофика Абдулгазиева, Биляла Адилова, Меджита Абдурахманова, Акима Керимова, Рустема Шейхалиева, Сейтвели Сейтабдиева, Яшара Муединова, Акима Бекирова. Их увезли в отдел управления ФСБ России в Симферополе.

Также в ходе обыска в микрорайоне Каменка Симферополя были задержаны двое из тех, кто пришел поддержать своих соотечественников, – Эскендер Мамутов и Эмиль Зиядинов. Этому предшествовала драка между российскими силовиками и жителями Каменки.

Общественное объединение «Крымская солидарность» сообщает о задержании на улице Мемета Аппазова в симферопольском микрорайоне Каменка 5 человек из числа тех, кто пришел поддержать своих соотечественников. Их фамилии не указаны.

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар.
ForUm

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