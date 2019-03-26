В немецкой компании Heckler & Koch сообщили, что не ведут никаких переговоров с украинской полицией о продаже ей пистолетов-пулеметов MP5 или любого другого оружия. Об этом заявил представитель компании Флориан Бокерманн, сообщает DW.

По его словам, с украинской стороной «не было никаких переговоров, не говоря уже о подписании контрактов».

Кроме того, он отметил, что Heckler & Koch уже некоторое время придерживается в своей деятельности так называемой «стратегии зеленых стран». Она предусматривает, что компания поставляет оружие только в определенные страны. Среди них, в частности, страны ЕС и НАТО, приближенные к НАТО страны или те, в отношении которых немецкое правительство имеет особый интерес с точки зрения политики безопасности. Поскольку Украина к одной из этих групп не принадлежит, согласно действующей политике компании, заключение соглашения с Киевом выдается фактически невозможным, отметил Бокерманн.

Напомним, глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что НПУ планирует отказаться от использования автоматов Калашников и пистолетов Макарова и уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5, которыми будет обеспечен каждый патрульный наряд.