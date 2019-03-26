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ООН продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами, несмотря на политическую декларацию, которую подписал в понедельник президент США Дональд Трамп.

Официальную позицию озвучил спикер Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Укринформ.

«Политика ООН по Голанским высотам нашла отражение в соответствующих резолюциях Совета Безопасности, и она не изменилась», - заявил официальный представитель главы Организации.

Он подчеркнул, что Израиль захватил часть территории Сирии в 1967 году.

По словам Дюжаррика, позиция генсекретаря ООН в этом вопросе также остается неизменной.

В 1981 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой предупредил Израиль о международных последствиях из-за навязывания юрисдикции и управления над оккупированной сирийской территорией Голанских высот. При этом Совбез не признал права Израиля на это.

В понедельник, 25 марта, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
ForUm

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