Господь, Божественный Свет, Свет жизни – выше всего, что есть на земле.

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Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий 24 марта в своей воскресной проповеди в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель напомнил, что второе воскресенье Великого поста называется Неделей святителя Григория Паламы, с именем которого связано учение о Божественном Свете, явленного Господом Своим ученикам на горе Фавор.

«О Свете Божественном Святая Церковь вспоминает сегодня не случайно, а потому, что Божественный Свет -– это свойство Божества, как Света. Человек достигает его только молитвой и постом. Это путь к уразумению и видению этого Света», – продолжил владыка.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий также отметил, что в этот день Церковь чтит память всех преподобных Киево-Печерских, которые отказались от всех земных благ, потому что «увидели этот Божественный Свет».

«Жить в такой скудости, в такой ограниченности, в таком воздержании, в которых жили преподобные, могут только те, кто нашли большее этого, – добавил Архипастырь. – А выше всего, что есть на земле, есть – Господь, Божественный Свет, Свет жизни. И они, увидев этот Свет, больше ни на что не хотели смотреть, и проводили все время своей земной жизни в пещерах».

По словам Его Блаженства, каждый человек является носителем Божественного Света, благодаря которому и живет, то есть «Господь живет в каждом из нас».

Архипастырь отметил, если человек внимателен к себе, то сам может увидеть, есть ли этот Божественный Свет в душе или нет: «Если мы видим Божественный Свет, то… все творения вокруг нас кажутся нам прекрасными. Если не видим, то жизнь для нас превращается в трагедию».

«У каждого человека бывают разные дни – светлые и мрачные. Мы просыпаемся утром, у нас хорошее настроение, спокойная совесть, все вокруг нам приятно, а в другой день утром… – все, что нас окружает, мрачное, раздражает нас, – продолжил рассказ Блаженнейший Владыка. – Те же люди кажутся нам неприятными. Это означает, что мы изменились, на наши духовные глаза легло темное покрывало, наш грех. Как слепой телесными глазами: солнце светит, а он ничего не видит».

Но если так случается, нельзя искать виноватых или срывать на ком-то злость, а нужно – «постараться покаянием избавиться от греховных очков, и тогда снова все станет светлым и благословенным».

«Мы должны постом и молитвой выгонять из себя наши грехи, тогда мы будем чадами Света Божественного», – резюмировал Владыка.