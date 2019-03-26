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Наместник Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви, епископ Макаровский Гедеон направил письма в правительство Соединенных Штатов Америки.

Фото: УПЦ

Как сообщается на сайте Десятинного монастыря, письма адресованы президенту США Дональду Трампу и Государственному секретарю США Майклу Помпео.

В своем обращении Епископ Гедеон раскрывает ситуацию вокруг незаконной депортации и лишения его гражданства действующей властью Украины, а также просит согласно международным правовым нормам встать на защиту демократических прав всего украинского народа.

В обращении епископа Гедеона сказано, что 13 февраля при пересечении границы Украины начальником пограничной службой аэропорта «Борисполь» было принято решение об отказе ему в пересечении государственной границы на въезд в Украину.

При этом в тексте обращения отмечается, что епископ Гедеон - Харон Юрий Самуилович - является гражданином Украины и постоянно проживает в Украине, соблюдая требования действующего законодательства Украины.

«При возвращении в Украину и пересечении границы я предъявлял паспорт гражданина Украины, никаких документов, которые бы подтверждали мою принадлежность к гражданству США на контрольном пункте мной не предъявлялось, а потому остается непонятным, каким образом соответствующие представители компетентных органов Украины сделали выводы о наличии у меня гражданства Соединенных Штатов, поскольку никакой мотивации своих действий ними мне приведено не было, а в процессуальных документах, которые были составлены это не указано», - сказано в тексте обращения.

Епископ УПЦ отмечает, что принятию решения о запрете ему въезда в Украину предшествовал ряд событий. Так, 5 февраля он по приглашению властей Соединенных Штатов Америки посетил конгресс США, где провел рабочую встречу с конгрессменами и передал официальное обращение УПЦ в американский конгресс, в котором Церковь просит рассмотреть случаи нарушения прав и свобод верующих в Украине.

Именно с освещением вопроса нарушения прав верующих в Украине архиерей связывает свою депортацию из Украины.

«При выезде за границу паспорт гражданина Украины, выданный на мое имя был действительным, а документы о признании его недействительным были сфальсифицированы после моего визита в США, во время которого мной была проявлена принципиальная  гражданская позиция по освещению событий, которые происходят в Украине вокруг Украинской Православной Церкви», - говорится в тексте письма.

Кроме того, в тексте послания отмечается, что никаких ходатайств о выходе из гражданства Украины епископ Гедеон не подавал, а потому лишение его гражданства и аннулирование паспортов, выданных компетентными органами Украины на его имя является грубым нарушением норм Конвенции по правам человека и Конституции Украины.

«Такие действия совершены соответствующими лицами исключительно на основании предположений, без надлежащего нормативно-правового обоснования, вопреки установленной процедуре и противоречат нормам национального и международного законодательства. А учитывая то, что такие действия по отношению ко мне совершено после выражения моей принципиальной гражданской позиции о недопустимости вмешательства власти Украины в деятельность религиозных организаций, что является грубым нарушением права на свободу мировоззрения и вероисповедания в разрезе права на беспрепятственное ведение религиозной деятельности - прямо усматривается, что власть пытается любым способом устранить несогласного с ее действиями архиепископа Украинской Православной Церкви, не пренебрегая при этом грубым нарушением норм Конституции и действующего законодательства, стараясь придать таким своим противоправным действиям вид внешне законных», - поясняется в тексте послания.

Архиерей обращается к правительству США с просьбой встать на защиту его прав как гражданина Украины.

«Учитывая изложенные факты, прямо указывающие на грубое нарушение со стороны органов государственной власти в Украине гражданских прав и свобод, прошу Вас в соответствии с международными правовыми нормами встать на защиту демократических прав не только моих, но и всего украинского народа», - просит епископ Гедеон правительство США и Дональда Трампа.
ForUm

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