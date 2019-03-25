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Окружной административный суд Киева назначил на 13 мая подготовительное заседание по административному делу по иску от ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» к Государственной аудиторской службе по выплате премии председателю правления Андрею Коболеву. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец просит суд признать противоправным и отменить полностью требование ГАСУ, в котором речь идет в частности о том, что в нарушение постановления Кабинета Министров «Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий» Коболеву были выплачены премии в размере более 228 млн грн.

Также в данном требовании указано и о том, что во время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности НАК «Нафтогаз Украины», было установлено нарушение законодательства, в частности, без оснований списана дебиторская задолженность ОАО «Газпром» на сумму более 11 млн грн, чем причинен ущерб на указанную сумму.

Как известно, наблюдательный совет НАК принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО «Газпром» относительно транзитного контракта на $46 миллионов.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). 

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украниы» с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.
ForUm

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