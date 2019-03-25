Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли школы на Донбассе и пытаются обвинить в этом украинских военных, сообщает пресс-центр штаба ООС со ссылкой на данные украинской стороны в СЦКК.

Так, по данным отчета СММ ОБСЕ от 23 марта 2019 года, в микрорайоне Трудовская Петровского района города Донецка на ул. Самарской, 1 представителями Миссии зафиксировано повреждение здания школы. Это - 15-сантиметровая пробоина на высоте 30 см от земли. По оценке патруля ОБСЕ, повреждения нанесены огнем с крупнокалиберного пулемета.

По словам сотрудников школы, обстрел состоялся 21 марта утром, когда ученики уже находились в школе. При попытке патруля СММ выяснить обстоятельства происшествия, запуганные оккупантами РФ работники школы отказались ответить на любые вопросы без их разрешения.

«Указанная схема показывает, что Вооруженные силы Украины никоим образом не могут быть причастными к повреждению школы по тем причинам, что расстояние до ближайших позиций украинских военных составляет не менее 3450 метров, что является недостижимым для стрельбы из пулемета, а также и то, что школа находится внутри жилого квартала и со всех сторон окружена жилыми домами. Учитывая, что повреждение находится на высоте 30 сантиметров от земли, пуля не смогла бы обойти все эти дома», – подчеркнули в СЦКК.

Во втором случае, по адресу проспект Школьный, 13 в населенном пункте Гольмовский (неподконтрольный правительству) команда Миссии ОБСЕ видела 1-сантиметровое отверстие и несколько трещин в окне второго этажа с северной стороны школы. При этом, работникам школы было оккупационными войсками РФ запрещено впускать наблюдателей Миссии внутрь заведения для осмотра места повреждения и общаться по этому вопросу. Сотрудники школы сообщили только то, что повреждение образовалось в результате попадания пули вечером 20 марта.

Указанная схема подтверждает, что Вооруженные силы Украины не могут быть причастными к выстрелу по школе с учетом того, что расстояние до фактической линии соприкосновения и соответственно нахождение ближайших позиции украинских военных составляет более 2200 м. Кроме того, здание школы находится внутри плотной жилой застройки многоэтажных домов. Более того, профиль рельефа по направлению украинских позиций является закрытым, то есть создает препятствие для ведения огня из стрелкового оружия.

Приведенные выше факты свидетельствуют о провокационном характере действий российско-оккупационных войск, которые пытаются таким образом дискредитировать Вооруженные силы Украины и прикрыть свои преступления против мирного населения.