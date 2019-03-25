Укртрансгаз предлагает европейским поставщикам газа воспользоваться свободными мощностями украинских ПХГ и создать необходимые дополнительные запасы газа в хранилищах, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение потребителей Венгрии и избежать потенциальных угроз энергобезопасности стран ЕС во время прохождения следующего осенне-зимнего периода 2019-2020, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Венгрия ежегодно потребляет более 10 млрд куб. м природного газа.

«Сейчас такая потребность более чем на две трети обеспечивается российским газом, который поступает в Венгрию через украинскую ГТС (ГИС Берегово), около 20% - внутренняя добыча, а остальное импортируется из Австрии. Для покрытия пикового потребления венгерских потребителей используются мощности подземных газохранилищ Венгрии общей емкостью до 6 млрд куб. м», – говорится в сообщении.

В Укртрансгазе отметили, что около 60% российского газа, который поступает в австрийский газовый хаб в Баумгартене, также транспортируется через украинскую ГТС (ГИС Ужгород).

«Исходя из вышесказанного, украинские подземные газохранилища могут помочь Венгрии обеспечить бесперебойное газоснабжение следующей зимой для ее внутренних потребителей, даже если Россия прекратит транзит газа по территории Украины в страны ЕС после 01.01.2020», – подчеркнули в компании.

Отмечается, что сейчас Украина может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м объема хранения, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достичь до 260 млн куб. м. Технические возможности экспорта газа в Венгрию равны 68 ​​млн куб. м в сутки, что в четыре раза превышает производительность газотранспортного коридора из Австрии в Венгрию (только 15 млн куб. м / сут). Использование таких значительных мощностей украинской ГТС позволит значительно снизить риски наступления чрезвычайной ситуации в газотранспортной системе Венгрии.

Аналогичные услуги и мощности украинская сторона готова предложении поставщикам из других стран Центральной и Восточной Европы.

Как ранее сообщал ForUm, Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа на 2020 год, даже если до конца этого года не будет достигнута договоренность о транзите газа между Москвой и Киевом.