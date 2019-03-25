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С понедельника по пятницу в Украине ожидается преимущественно холодная погода, ночью возможна минусовая температура, а на выходных придет потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшие дни ожидается прохладная погода, температура воздуха не более + 5- + 7 градусов.

26 и 27 марта даже местами ожидается небольшой мокрый снег.

«А вот с пятницы начнет теплеть и в течение 30-31 марта, по предварительным прогнозам, в большинстве областей будет отличная погода - солнечно и тепло», - написала она.

 
ForUm

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