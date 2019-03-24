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Генеральный прокурор США Уильям Барр в субботу, 23 марта,рассмотрел конфиденциальный отчет расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в ход выборов в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Associated Press.

В Министерстве юстиции сообщили, что в данное время нет никаких резюме для лидеров Судебного комитета. Сам Барр заявил, что имеет намерения отправить свою версию в Конгресс уже в это воскресенье.

Сообщается, что сам доклад остается доступным только для нескольких чиновников Министерства юстиции, так как генпрокурор имеет намерения самому подготовить итоги «основных выводов».

В то же время представители Демократической партии требуют от генпрокурора скорейшего обнародования результатов, пока представители Республиканской партии заявляли, что это положило конец двум годам потерянного времени и денег.

Напомним, что Мюллер завершил расследование о вмешательстве России в выборы в США. Доклад спецпрокурора, который сейчас имеет секретный статус, передали в Министерство юстиции США, теперь руководитель ведомства Уильям Барр должен принять решение о передаче всего документа или его частей в Конгресс США, или же относительно обнародования доклада.

К слову, бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта приговорили к заключению в тюрьме на 7 лет и 5 месяцев.
ForUm

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