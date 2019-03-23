также в разделеОбщество
Стало известно, куда этапировали узника Кремля Шумкова 13
22 марта. Картина дня 26
Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о возврате ЗТМК государству 51
На Бали за кражу 900 миллионов рупий задержали экс-милиционера из Закарпатья 41
МИД: Гриб может не выдержать этапирования и пребывания в тюрьме 19
Порошенко рассказал о первых достижениях медреформы 29
На Киевщине накрыли цех по производству водки из стеклоомывателя 32
Отец Гриба: Павел не выживет за решеткой 30
С 25 марта на украинских дорогах увеличится количество радаров 48
Суд: В захвате Крыма участвовали 10,5 тысячи российских военных 41
У Луценко ждут извинений от Аслунда 43
ЦПК: Луценко сказал неправду, обвиняя посла США 41
Климкин призвал мир давить на РФ для спасения Гриба 44
Украинцев предупредили об ухудшении погоды 54
Российский суд приговорил Гриба к 6 годам тюрьмы 69
Стало известно, когда украинцы смогут путешествовать в Таиланд без виз 29
21 марта. Картина дня 33
В Чернобыльской зоне провели весеннюю толоку 73

Адвокат одного из осужденных по делу о смертельном ДТП в Харькове Геннадия Дронова Сергей Перепелица обнародовал фото апелляционной жалобы, которую подал на приговор своего подзащитного.

Согласно документу, защита требует отмены приговора Киевского районного суда Харькова, потому что считает его «предвзятым, незаконным, необоснованным, противоречащим нормам процессуального права и свободам человека». Апелляцию подали в Харьковский апелляционный суд.

Напомним, суд в Харькове признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в совершении резонансного смертельного ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком по 10 лет каждому.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
17
Теги