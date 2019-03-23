Адвокат одного из осужденных по делу о смертельном ДТП в Харькове Геннадия Дронова Сергей Перепелица обнародовал фото апелляционной жалобы, которую подал на приговор своего подзащитного.

Согласно документу, защита требует отмены приговора Киевского районного суда Харькова, потому что считает его «предвзятым, незаконным, необоснованным, противоречащим нормам процессуального права и свободам человека». Апелляцию подали в Харьковский апелляционный суд.

Напомним, суд в Харькове признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в совершении резонансного смертельного ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком по 10 лет каждому.