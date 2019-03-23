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На замену «калашникову» румынские войска получат итальянский автомат.

Об этом сообщил министр экономики Румынии Николае Беделеу, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Румынский завод в городе Плопень начнет в сотрудничестве с итальянским производителем оружия Beretta выпуск двух новых видов автомата ARX-160.

«Это оружие уже было опробована вооруженными силами Румынии. Мы провели переговоры с нашими итальянскими коллегами и заключили соответствующий договор», - отметил Беделеу.

Он подчеркнул, что армия Румынии должна отказаться от старого оружия - автоматов Калашникова - ради соответствия стандартам НАТО.

Министр также добавил, что автоматы ARX-160, произведенные в Румынии, будут предназначаться не только для перевооружения армии страны - часть из них пойдет на экспорт.
ForUm

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