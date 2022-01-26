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Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 22-е место (между Тайванем и Канадой).

Об этом говорится на сайте компании, передает Укринформ.

Таким образом, страна за последний год поднялась уже на три позиции. В 2022 году Индекс силы (PowerIndex) Украины составляет 0,3266. При этом оценка в 0,0000 считается "идеальной".

Место Украины в рейтинге находится между Тайванем и Канадой, чей Индекс силы составляет 0,3215 и 0,3601 соответственно.

Для подсчета этого индекса проверяются более 50 факторов, среди которых - военное могущество, финансовые возможности и материально-технический потенциал.

Отмечается, что на первом месте традиционно остаются США.

В первую десятку также вошли РФ, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Пакистан и Бразилия.

В общем в рейтинге этого года оцениваются 140 стран мира.

Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в 2021 году поместила Украину на 25-е место (между Вьетнамом и Таиландом).
ForUm

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