Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщает, что эшелоны с техникой Восточного военного округа России едут на Запад — вероятно, к границам Украины. Среди них танки 5-й отдельной танковой бригады из Бурятии, участвовавшие в боях за Дебальцево.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CIT.

«В последнюю неделю мы и другие исследователи заметили в социальных сетях множество видео, где военная техника запечатлена на автодорогах, в процессе погрузки на железнодорожные платформы и на эшелонах, движущихся на запад», - говорится в сообщении.

Расследователям CIT удалось обнаружить около 30 таких видео, причем в последние несколько дней их количество существенно возросло. Они сняты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — от Бурятии до Приморского края РФ. Авторы и комментаторы говорят, что видели по нескольку подобных составов за неделю или даже более одного поезда в день.

Состав перевозимой техники разнообразен — на платформах можно заметить грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Кроме того, на видео из Новосибирска предположительно обнаружены ЗРК «Тор» или ЗСУ «Шилка». Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едет и личный состав, однако точно его численность установить сложно.

По косвенным данным специалисты CIT установили ряд пунктов отправления: Улан-Удэ (Бурятия), Борзя (Забайкальский Край), Белогорск (Амурская область) и Уссурийск (Приморский край). География пунктов отправления позволяет предположить, что техника относится к соединениям всех четырех армий (5-й, 29-й, 35-й и 36-й) Восточного военного округа (ВВО) России. Один из эшелонов отправился со станции Дивизионная в Улан-Удэ, неподалёку от которой дислоцируется 5-я отдельная танковая бригада, известная участием в боях за Дебальцево в 2015 году.

Широкое задействование сил и то, что некоторые эшелоны уже замечены за пределами ВВО, в Новосибирске и Кемерово, не позволяет объяснить переброску местными учениями. «Учитывая, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недавно объявил о выводе сил ОДКБ из страны, представляется наиболее вероятным, что техника присоединится к силам, сосредоточенным в (временно оккупированном - ред.) Крыму и в регионах, граничащих с Украиной», - делают вывод в CIT.