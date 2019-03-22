Спад промышленного производства в Украине в феврале 2019 года в годовом выражении – к февралю 2018 года - замедлился до 1,8% без учета корректировки на эффект календарных дней с 3,3% месяцем ранее.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней спад промпроизводства в феврале в годовом выражении замедлился также до 1,8% с 2,9% месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в феврале упало на 1,9% без учета корректировки на эффект календарных дней, на 0,6% - с учетом корректировки. По информации Госстата, наибольшее падение в феврале в годовом выражении зафиксировано в химической промышленности – 19,5%, текстильном производстве – 14,6%, производстве электрического оборудования – 9,9%.

Наибольший рост зафиксирован в фармацевтике – 23,1%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 19,1%, добыче каменного и бурого угля – 9%. Отмечается, что за январь-февраль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промпроизводство снизилось на 2,5%, тогда как годом ранее – выросло в аналогичном измерении на 3,6%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2018 году выросло на 1,1% после падения на 0,1% в 2017 году.