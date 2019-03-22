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Распространяемая в СМИ информация о переходе около 450 приходов Украинской Православной Церкви в Православную Церковь Украины является ложной. 

Фото: УПЦ

Об этом заявил Блаженнейший Митрополит Онуфрий на встрече с Президентом Украины Петром Порошенко 21 марта.

«Согласно нашим данным, лишь 42 прихода решили перейти к ПЦУ, из них – 9 приходов перешли без священника. Остальные 55 так называемых «добровольных переходов» характеризуются срезанием замков, избиением верующих и фактически являются захватами», – сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви.

Еще 137 зарегистрированных «переходов» в ПЦУ, по словам Архипастыря, осуществлены по решениям территориальных громад, принятым против воли религиозных общин Украинской Православной Церкви.

«В этих случаях наши верующие со священниками остаются и служат в своих храмах, хотя местные органы власти отчитались о том, что община якобы перешла», – сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ также подчеркнул, что захватывают храмы не представители УПЦ, как это пытаются представить некоторые СМИ, а далекие от Церкви люди.

«Это не мы сами у себя захватываем храмы, это не наши общины срезают замки на своих храмах, как заявляет кое-кто иногда в наших СМИ. Это приходят чужие для Церкви люди, которые не ходили в храм и не ходят», – сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Ранее сообщалось, что Предстоятель УПЦ призвал гаранта Конституции сделать все возможное для прекращения противозаконных действий в отношении духовенства, верующих и имущества УПЦ. 
ForUm

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