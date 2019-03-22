В селе Кобцы Васильковского района Киевской области правоохранителями была остановлена работа подпольного цеха по производству алкоголя на основе жидкости для стеклоомывателя, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции.

Отмечается, что для изготовления водочной продукции предприниматели использовали опасную смесь. Для этого они закупали у предприятия спиртосодержащую промышленную жидкость якобы для производства автомобильных омывателей.

В дальнейшем в указанном цехе осуществлялась переработка промышленной воды путем ее фильтрации, и уже полученный таким образом спирт смешивали с водой. Надо отметить, что в спиртосодержащую промышленную жидкость добавляются денатурирующие добавки, делающие употреблениея такой жидкости в качестве алкогольного суррогата невозможным. «Водку» злоумышленники фасовали в пластиковые бутылки и картонные коробки типа «bag-in-box», которые реализовывали через заведения общественного питания, так называемые «наливайки», рынки, а также потребителям через сеть интернет.

Во время проведения санкционированных обысков оперативники управления защиты экономики в Киевской области Нацполиции, следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры изъяли почти 19 тонн спирта, полученного из воды, используемой при производстве стеклоомывателей, и 2760 литров готовой к реализации «водки», а также производственные мощности для производства контрафактной водочной продукции.

Полиция обращает внимание потребителей, что официальные производители водочной продукции при фасовке не используют тару типа «bag-in-BOX». Алкоголь в такой таре потребитель не сможет найти на прилавках торговых центров и крупных магазинов. Кроме того, такая алкогольная продукция может быть опасной для здоровья, поскольку при изготовлении продукции подпольные производители могут использовать спиртосодержащую смесь, предназначенную для изготовления химической продукции. Также на подпольном производстве применяют «кустарные», а не технологические процессы.