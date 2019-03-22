В разгаре кампания декларирования доходов, полученных в 2018 году. Сейчас гражданами подано почти 100 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларирован общий доход в сумме 13,5 млрд грн. Это почти на 4 млрд грн, или на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Государственная фискальная служба.

Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1120 граждан, которыми определен к уплате налог почти 88 млн грн, или 33% от общей суммы налога к уплате. Военного сбора миллионеры оплатят 10 млн грн, что составляет почти 25% от общей суммы сбора к уплате.

Наибольшее количество лиц, которые получили доходы свыше миллиона и уже подали декларации, зафиксированно традиционно в Киеве – 35% от общего количества (396 человек), по Харьковской и Днепропетровской областях таких плательщиков 9% (101 и 96 соответственно).

40% миллионеров – женщины в возрасте от 18 до 78 лет. Самая молодая задекларировала доход от наследования имущества, налоговые обязательства определен в размере 82,5 тыс. грн.

Самому молодому мужчине, который задекларировал доходы в сумме более 1 млн грн, почти 18 лет и он заплатит 121,8 тыс. грн. Самому старшему - 83 года, он получил доходы от операций по отчуждению имущества.

Наибольшую сумму налогооблагаемых доходов - более 500 млн грн - задекларировал житель Днипра по операциям получения в дар имущества от члена семьи первой степени родства.

Напоминаем, что последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах 2 мая 2019.