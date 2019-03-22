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21 марта на городском кладбище на улице Академика Павлова в Харькове обнаружили умершего мальчика в возрасте до 1 месяца, сообщает пресс-служба полиции.

В 18:44 в Московский отдел полиции поступило сообщение от 54-летнего жителя города. Мужчина сообщил, что во время сбора мусора и металлолома на кладбище у мусора обнаружил в полиэтиленовом пакете тело младенца.

На месте происшествия обнаружено тело мальчика в возрасте до 1 месяца. Ребенок был  обмотан в фрагмент ткани красного цвета, завернут в полимерный пакет черного цвета и обмотан скотчем.

Тело младенца направлено в морг для установления причины смерти.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и лица, причастные к преступлению, устанавливаются.
 
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