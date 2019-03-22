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Президент Украины Петр Порошенко обратился к Всеукраинскому совету церквей призвать граждан к проведению выборов без насилия. Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Я был бы вам очень признателен, если бы Всеукраинский совет церквей призвал провести выборы без насилия. Провести выборы в мире и покое. Ваш призыв к общественному согласию обязательно будет услышан. Этот призыв мог бы быть дополнен молитвами за победу, мир и единство в Украине», - обратился Президент к участникам встречи.

Верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Святослав отметил: «Мы вместе с украинскими волонтерами, добровольцами сказали – нет насилию во время выборов».

«Действительно, это нас беспокоит. Что есть проявления агрессии, проявления ненависти, противостояния, которое кто-то хочет спроектировать в лоно украинского общества. Но, возможно те, кому больше всего доверяет сегодня украинский народ - армия, волонтеры, церкви и религиозные организации – мы вместе говорим: нет насилию», - подчеркнул он.

«Иначе необходимых условий для честных и справедливых, прозрачных выборов нельзя создать», - добавил Верховный архиепископ УГКЦ.
ForUm

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