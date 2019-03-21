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Ко Дню окружающей среды сотрудники предприятий Чернобыльской зоны отчуждения совместно с представителями туркомпаний убрали мусор на самых популярных маршрутах, сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной.  

Так, уборка состоялось в городе Припять.  

Для участников уборки в инфоцентре на въезде в зону отчуждения был проведен специализированный инструктаж по технике безопасности во время мероприятия.

«Такие организованные уборки предприятия, которые принадлежат к сфере управления ГАЗО, проводят ежеквартально. Таким образом мы воспитываем в себе культуру заботы об окружающей среде, чтобы сохранить наиболее посещаемые локации зоны отчуждения в максимально естественном состоянии. Также сейчас начаты работы по благоустройству и восстановлению инфраструктуры», - рассказал начальник службы обеспечения пропуска и сопровождения посетителей зоны отчуждения ГП «ЦОТИЗ» Кирилл Гарник.
ForUm

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