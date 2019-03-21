Чудесным образом исцелился от прогрессирующей слепоты иподиакон Нектарий Янгстон, хранитель мироточивой «Гавайской» Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Иподиакон Нектарий служит главным регентом прихода Миссии Иверской иконы Пресвятой Богородицы в Гонолулу, штат Гавайи, США.

Фото: РПЦЗ

Рассказ о чудесном исцелении опубликовал официальный сайт Русской Православной Церкви Заграницей.

Брат Нектарий свое служение начал с пятнадцатилетнего возраста и продолжает уже 25 лет. Во время путешествия с Иверской иконой по Соединенным Штатам и Канаде в октябре и ноябре 2018 года, церковнослужитель заболел пневмонией, но отказался досрочно завершить свое паломничество. Домой он вернулся уже очень больным.

На фоне приема стероидных препаратов у Нектария сильно повысился уровень сахара в крови. В январе 2019 года мужчина пережил диабетический криз, после чего практически ослеп на левый глаз и начал терять зрение в правом глазу. Потеря зрения повлияла на качество жизни иподиакона Нектария: он нуждался в посторонней помощи, ему стало трудно служить на клиросе, а также зачитывать имена и молитвенные просьбы тысяч верующих перед чудотворной Иверской иконой, что он совершал 12 лет ежедневно, начиная с 3-х часов утра.

Узнав о болезни Нектария, множество людей начали молиться о его выздоровлении. Молебны служились на Афоне, в Иерусалиме, Киево-Печерской и Почаевской лаврах, по всей России, Грузии, Румынии, Греции, США, Канаде и в других странах. После многонедельных молитв и прошений произошло чудо, о котором Нектарий рассказал после благословения своего духовного отца.

«Вечером 24 февраля у меня наступило значительное ухудшение состояния. Стремительные перепады моего зрения вызвали у меня болезненные мигрени… В ту ночь я лег спать и спал всю ночь. Я бы не смел пересказать, что произошло дальше, но мой духовный отец сказал, что «я должен рассказать все, что со мной случилось». Мне приснилось, что я сижу в комнате и читаю книгу, а справа от меня сидела юная Дева, Которая, улыбаясь, смотрела на меня. Руки у Нее были на коленях. Это была Пресвятая Богородица. Я взглянул на Нее, и Она улыбнулась. Я же почувствовал, что на моем лице тоже появилась улыбка. Полный и совершенный мир царил вокруг. И сразу после этого, я проснулся. Это было все, что я видел. Ни больше ни меньше. Только мир, царящий вокруг.

Я инстинктивно потянулся к моему телефону, который стоял на зарядке в то время, и взглянул на время. Было рано. Я затем понял, что я не надел очки и тут же потянулся за ними. Но потом я вдруг осознал, что что-то изменилось. Я мог видеть все, буквально все... без очков! В каком-то шоке я схватил мою Библию и, открыв ее, смог прекрасно видеть отрывок перед моими глазами, а именно Второе Послание Коринфянам (5:7): “Ибо мы ходим верою, а не видением”. По Божьему промыслу, я открыл Библию именно на этой странице! Я встал, побежал в часовню, где сейчас хранится святая Иверская икона (у нас еще нет храма, открытого для всех). Я взглянул на лик Пресвятой Богородицы. Мир. Только... Мир», – поделился пережитым иподиакон Нектарий.

Исцеление гавайского церковнослужителя произошло 25 февраля (12 февраля по старому стилю) – в праздник чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы. С этого дня острота зрения в обоих глазах Нектария стабилизировалась. И хотя сахар в его крови все еще высок, окулист признала произошедшее чудом: «Я не могу этого объяснить, – сказала врач Нектарию, – но в глазах у вас не осталось и следа диабета».

Сам Нектарий Янгстон делает из случившегося такой вывод: «Я понимаю, что Господь попустил мне пройти через это испытание для улучшения моей души и укрепления моей надежды на Его Пресвятую Благодать. Господь благ. Чтобы ни случилось в жизни, это единственное, что действительно важно… Наши трудности, физические, связанные с состоянием здоровья, мысленные, даже финансовые, словом, какими бы они не были, должны привести нас ближе к Богу, не отдалить нас от Него… Какие бы сложности вы не испытывали в своей жизни, это практический момент о строительстве нашего «христианского характера»... Милостью Божьей, мы, православные христиане, обладаем драгоценным даром, который очень немногие имеют в этом мире – истиной. Так пусть никогда мы не смеем отказаться от того, что у нас есть, пусть же никогда мы не будем колебаться в нашей истине, сбережем же ее для тех, кто придет после нас!»

Ранее сообщалось, что Предстоятель Кипрской Церкви сообщил, что исцелился от онкологического заболевания.