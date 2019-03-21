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Государственное агентство автомобильных дорог Украины подписало контракт с консалтинговой компанией на подготовку технико-экономического обоснования и выбора оптимального варианта прокладки объездной дороги города Борисполь, сообщает пресс-служба Укравтодора.

По результатам тендера, консультантом определена компания Project Planning & Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC. В рамках контракта предусматривается выбор наиболее оптимального варианта проекта дороги, учитывая экономические, социальные, экологические факторы.

Новая дорога будет иметь 1б категорию с четырьмя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 110 км/ч. Объездная дорога Борисполя обеспечит проезд автомобилей без въезда в город по трассе М-03, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трассы Н-08 Борисполь - Запорожье - Мариуполь и трассы Т-10-18.

Ожидается, что новая объездная дорога не только освободит город от транзита, который сейчас составляет около 30 тыс. авто в сутки, но и позволит существенно улучшить экологическую ситуацию, уменьшит количество аварий.

Подготовка ТЭО финансируется за счет займа Всемирного банка. Согласно условиям контракта, ТЭО может быть готово к декабрю этого года.
ForUm

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