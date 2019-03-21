До 31 марта – дня, когда в Украине пройдут президентские выборы – остается совсем ничего. И чем ближе к выборам, тем больше у людей возникает вопросов, связанных с предстоящим голосованием. Имеют ли право голосовать граждане Украины, постоянно проживающие в аннексированном Крыму и в оккупированных районах Донбасса? Будут ли иметь возможность проголосовать за рубежом миллионы украинских «заробитчан»? Почему некоторые люди не могут найти себя в реестре избирателей?

На эти и другие вопросы читателям сайта «Сегодня» отвечает руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах.

У кого проголосовать не получится

- Александр Васильевич, давайте начнем с самого простого вопроса. На котором, тем не менее, во все времена любили поспекулировать политики. Сколько у нас на сегодня избирателей в Украине?

- Информация относительно количества избирателей абсолютно открытая, Центральная избирательная комиссия публикует ее по состоянию на конец каждого месяца. Данные за последние три месяца размещаются на сайте Государственного реестра избирателей. Причем делаем мы это не только в период избирательной кампании, а постоянно. По состоянию на 28 февраля сего года в реестре избирателей зафиксировано 35 млн 560 тыс 427 избирателей.

Иногда нас спрашивают: почему в реестре 35 миллионов избирателей, а в списки избирателей на участках вы включаете чуть менее 30 миллионов? Объясняю: 35 миллионов – это все граждане Украины, имеющие право голоса и проживающие как на территории нашей страны, так и за рубежом. Причем, говоря о территории Украины, мы, разумеется, учитываем Крым, Севастополь и временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. На этих территориях выборы не организовываются и не проводятся, избирательные участки не создаются. Потому, естественно, жители, зарегистрированные в АРК и ОРДЛО в избирательные списки не вносятся. Плюс в списки не вносятся граждане, имеющие в реестре пометку «выбыл». Если отнять эти категории граждан из общего числа, получается цифра в районе 30 миллионов. К сожалению, у нас также в целом происходит уменьшение количества избирателей – по естественным причинам. То есть число тех, кому исполняется 18 лет, меньше умерших. Если взять январь 2018-го года и январь 2019-го, то увидим разницу больше чем 220 тысяч в сторону уменьшения избирателей… Кстати, эту динамику изменения мы показываем на своем сайте.

- К вопросу голосования крымчан и жителей оккупированных районов Донбасса мы вернемся чуть позже. А пока расскажите о «выбывших». Их много? И кто это?

- Это те люди, которые снялись с регистрации, но не зарегистрировались в каком-то другом месте. Почему мы их отдельно показываем? Потому что мы не имеем возможности включить таких людей в списки избирателей. Мы их всех знаем, знаем имя, фамилию отчество, знаем, когда выбыл и так далее. Но, к сожалению, включить в список избирателей, согласно законодательства, не можем. Цифра немаленькая – таких избирателей в Украине почти миллион.

Статистика говорит, что их число увеличивается. К примеру, в 2010 году в графе с пометкой «выбыл» фигурировало около 600 тысяч граждан. Причины разные. Когда в Украине начали предоставлять субсидии на оплату коммунальных услуг, очень много граждан начали сниматься с учета со своего мета проживания – чтобы семья получала право на субсидию. То есть, допустим, один из членов семьи много зарабатывает, остальные меньше. Он снимается с регистрации, и семья, таким образом, получает право на субсидии. И вот после того, как начали давать субсидии, мы фиксируем увеличение количества выбывших.

Кто-то не хочет служить в армии – выписывается и нигде не регистрируется. Кто-то скрывается от уплаты алиментов. Студенты заканчивают учебу – их выписывают из общежитий, но домой они не едут. Остаются в больших городах, где учились, снимают жилье, работают. Большие пики выбываний – это как раз студенты. То есть много причин, побуждающих людей сниматься с регистрации.

- И теперь получается, что они не смогут проголосовать?

- Да, не смогут. А где им голосовать? К какому участку нам отнести человека, который снялся с учета? Для того, чтобы иметь возможность проголосовать, гражданин должен иметь зарегистрированное место проживания. Кстати, Закон о свободе передвижения и свободном выборе места проживания предусматривает, что каждый гражданин должен зарегистрироваться в течение месяца после снятия с предыдущей регистрации – иначе это нарушение.

Как проголосовать жителям Крыма и оккупированных районов Донбасса

- Теперь к вопросу о гражданах Украины, зарегистрированных в Крыму и оккупированном Донбассе. Они смогут проголосовать на этих выборах?

- Здесь ситуация следующая. Этих граждан, условно, есть три категории. Первая – это те, которые переехали в другие регионы Украины, зарегистрировались там. Они являются жителями тех территориальных громад, в которых зарегистрировались. И голосовать будут по обычной процедуре, по своему избирательному адресу.

Вторая категория – это люди, не изменившие регистрацию, но ставшие на учет как временно перемещенные. Наконец, третья – это лица, зарегистрированные на оккупированных территориях и не имеющие статуса временно перемещенных. Эти две категории граждан могут проголосовать по предусмотренной законодательством процедуре временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. Этой процедурой, кстати, могут воспользоваться (и активно пользуются) также граждане, зарегистрированные в других регионах Украины.

Но для украинцев, зарегистрированных на оккупированных территориях и в Крыму, эта процедура максимально упрощена. Человеку достаточно явиться в любой отдел ведения Госреестра избирателей в населенном пункте, где он намерен голосовать: в Киеве, Харькове, Львове – неважно где. Отдел ведения Госреестра – это, как правило, структурные подразделения райадминистраций или органов местных советов. Предъявить там паспорт с регистрацией на временно оккупированных территориях, определить вместе с сотрудником Реестра участок для голосования, написать соответствующее заявление. И, естественно, в день выборов прийти и проголосовать. В отличие от граждан, зарегистрированных в других регионах, украинцам с крымской регистрацией или регистрацией на временно оккупированных территориях кроме паспорта с пропиской никаких других документов предъявлять не нужно, чтобы получить право проголосовать по процедуре временного изменения места голосования.

- Как вы определяете, сколько граждан Украины сегодня постоянно проживают в Крыму и на временно оккупированных районах Донбасса? Сколько там избирателей?

- По Крыму и оккупированным районам Донбасса у нас «замороженные» данные по состоянию на 2014 год. То есть в Госреестре фигурируют те избиратели, которые были в нем на то время. Разумеется, те жители Крыма и Донбасса, которые переехали, зарегистрировались в других регионах Украины, проходят и отражаются, соответственно, по тем регионам, в которых они зарегистрированы.

- Я заметил, что цифры не совсем «замороженные». К примеру, за три месяца в том же Крыму количество избирателей чуть уменьшилось – на несколько сотен человек…

- Это те люди, которых мы смогли зафиксировать. Допустим, человек переехал из Крыма в Киев, купил квартиру, зарегистрировался. Соответственно, он «выбывает» из данных Реестра по Крыму и попадает в данные Реестра Киева. Но вот фиксировать, допустим, новых избирателей, которым недавно исполнилось 18, мы не можем, так как органы Государственного реестра избирателей не функционируют на временно оккупированной территории. Таким избирателям необходимо самим позаботиться о своем включении в Реестр.

- Еще немного о процедуре временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. Избиратель вправе сам себе выбирать участок, на котором он хотел бы проголосовать?

- Сотрудники отделов ведения Госреестра стараются максимально идти навстречу пожеланиям избирателя. Но, понятно, с разумными ограничениями. Если они видят, что участок уже заполнен, на нем будет голосовать максимально допустимое число избирателей – 2500, – то они предложат соседний участок. Таким образом законодательство предупреждает возможные очереди на участке в день голосования. То есть номер участка избиратель определяет вместе с представителем органа ведения реестра.

- Если резюмировать: фактически каждый гражданин Украины, имеющий украинский паспорт с регистрацией на оккупированных территориях, может проголосовать?

- Да, в любом населенном пункте Украины, где ему удобнее и где он будет пребывать в день голосования. Но следует учесть, что приехать на неоккупированную территорию придется дважды: чтобы подать заявление о временном изменении места голосования без изменения места регистрации, и чтобы собственно проголосовать. Причем процедуру нужно будет повторить и в случае, если состоится второй тур, поскольку она действует на один день голосования. Кстати, хочу обратить внимание, что заявление о временном изменении места голосования на выборах 31 марта можно подать до 25 марта включительно. Прием заявлений на второй тур заканчивается за пять дней до дня голосования во втором туре.

Что касается цифр, то на сегодняшний день (19 марта, – авт.) процедурой изменения адреса голосования без изменения избирательного адреса воспользовались 2660 крымчан, 5 267 жителей Донецкой и 16 838 – Луганской областей. Причем на Донбассе люди часто меняют адрес в пределах области. Это когда, к примеру, человек зарегистрирован на оккупированных территориях, а голосовать намерен в Мариуполе.

Сколько граждан проголосуют «не дома»

- Вы сказали, что помимо жителей оккупированных территорий процедурой изменения адреса голосования без изменения избирательного адреса активно пользуются жители и других регионов Украины. Насколько активно?

- Снова таки, на 19 марта процедурой в целом воспользовалось почти 119 тысяч избирателей. Это по всем регионам, включая заграничный избирательный округ. Для большинства граждан Украины эта процедура не так проста, как для жителей оккупированных территорий: нужно предоставить обоснование. Это может быть документ, подтверждающий командировку в день выборов в другой регион или за границу, документ, подтверждающий, что человек проживает не по месту регистрации и т.д. Тем не менее, при наличии обоснования изменить место голосования – не проблема.

Другой вопрос, что обычно, граждане откладывают поход в отдел ведения Госреестра до последнего. Подать заявление граждане имеют право с первого дня избирательного процесса. Но, как показывает практика, 90% тех, кто хотел это сделать, обращаются в отделы в последние десять дней до выборов. Нынешние выборы – не исключение. Если посмотреть обращения в динамике, то видно, что в первые дни заявления подавали единицы. А сейчас – по 6-10 тысяч человек ежедневно. И это еще не предел. Отсюда очереди. Если на старте выборов можно было пройти процедуру за 5 минут, то сейчас люди вынуждены терять гораздо больше времени.

- А может выбывший гражданин проголосовать по процедуре временного изменения адреса голосования?

- К сожалению нет. Ведь даже из самого названия процедуры понятно, что речь в ней об изменении места голосования. Но если ты выбыл, нигде не зарегистрирован, менять нечего.

Виталий Рябошапка, «Сегодня»