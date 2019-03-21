Завтра, 22 марта, в большинстве областей Украины ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом на странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Завтра опять циклон. С атмосферными фронтами. Поэтому 22 марта в большинстве областей Украины пройдут дожди. Южная часть, правда, избежит осадков», – написала она.

«Давненько у нас не было весеннего ветра, когда все летает. Будет. Завтра. В пятницу порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых, 15-20 метров в секунду. Сегодня еще есть время спрятать со двора и балкона легкие предметы», – подчеркнула синоптик.

По ее словам, температура воздуха завтра повысится. «В течение дня +10-14 градусов, свежее на Востоке, +5-9 градусов. Однако на фоне дождя и сильного ветра это потепление нивелируется», – отметила Диденко.

Она также сообщила, что ы Киеве завтра, 22 марта, также ожидается дождь и сильный ветер. Максимальная температура воздуха +10-12 градусов.

«23 марта, во Всемирный день метеоролога, снова похолодает, дожди прекратятся, однако - внимание - на Востоке с распространением до Запорожья и Крыма будет выпадать снег! 24 марта, в воскресенье, снова несколько потеплеет, а из районов Польши-Беларуси подойдет другой атмосферный фронт с дождями. Ежедневное изменение погоды», – подытожила синоптик.