также в разделеРелигия
Митрополит Антоний напомнил православным, в чем заключается миссия Церкви 8
На Ровенщине священники УПЦ отпели погибшего бойца 24-й бригады 22
Патриарх Кирилл: Семьи священников должны быть в центре внимания правящих архиереев 18
В рамках акции милосердия Сумской епархии УПЦ проведут благотворительные ярмарки и концерт 10
Запорожский митрополит УПЦ объяснил, в чем разница между религиозной и территориальной общиной 92
Митрополит Антоний рассказал, как научиться смирению и прощать обиды 13
Игуменья Серафима (Шевчик) – о крестном ходе в Одессе: Наша вера – главная святыня 25
Конституционный суд отказался оценивать закон о переходе религиозных общин 29
В РПЦ считают, что события в Украине стали логическим завершением папских притязаний Константинополя 35
В УПЦ выпустили кроссворды на православную тематику 18
В Винницкой области православные почтили чудотворную Браилово-Ченстоховскую икону Богородицы 19
Наблюдателям ОБСЕ сообщили о притеснениях прав верующих УПЦ на Черниговщине 22
Патриарх Кирилл: Раскол в Украине пробуждает интерес к Православию 28
Митрополит Онуфрий встретился с Главой Миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами 21
Иерарх УПЦ: Как бы жестоко нас не преследовали, мы всегда будем торжествовать 21
Киккский митрополит: «Украинский церковный вопрос» нужно срочно решать, кризис ухудшается 51
Ректоров Киевской духовной академии предлагают причислить к лику святых 20
Полиция не внесла данные об избиении верующих в Гнездичном на Тернопольщине в Единый реестр досудебных расследований 11

Православные Ровенщины почтили чудотворный образ Божией Матери «Споручница грешных».

Фото: УПЦ

В день памяти иконы Пресвятой Богородицы «Споручница грешных», 20 марта, в Свято-Троицком ставропигиальном женском монастыре города Корец Ровенской области была совершена праздничная Божественная литургия. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

В сам день праздника Божественную литургию в Троицком храме обители возглавил митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор.

Накануне вечером богослужение возглавил митрополит Феодор в сослужении митрополита Павла, сонма архипастырей. Во время службы был прочитан Акафист перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, которую сегодня чествовали.

Образ Божией Матери «Споручница грешных» известный и уважаемый в этой местности с 1622 года. Согласно преданию, он был передан в монастырь князем Корецким, который под давлением польских властей принял католицизм. Самому князю Господь не дал потомства, и его род Корецких прекратился, но икона и по сей день находится в монастыре и является главной святыней.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
8
Теги