Православные Ровенщины почтили чудотворный образ Божией Матери «Споручница грешных».

Фото: УПЦ

В день памяти иконы Пресвятой Богородицы «Споручница грешных», 20 марта, в Свято-Троицком ставропигиальном женском монастыре города Корец Ровенской области была совершена праздничная Божественная литургия. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

В сам день праздника Божественную литургию в Троицком храме обители возглавил митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор.

Накануне вечером богослужение возглавил митрополит Феодор в сослужении митрополита Павла, сонма архипастырей. Во время службы был прочитан Акафист перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, которую сегодня чествовали.

Образ Божией Матери «Споручница грешных» известный и уважаемый в этой местности с 1622 года. Согласно преданию, он был передан в монастырь князем Корецким, который под давлением польских властей принял католицизм. Самому князю Господь не дал потомства, и его род Корецких прекратился, но икона и по сей день находится в монастыре и является главной святыней.