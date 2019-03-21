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В ночь на 21 марта в Киеве по адресу улица Раисы Окипной, 4а произошла стрельба. В результате инцидента пострадал мужчина, его с двумя ранениями госпитализировали в больницу, сообщает Информатор

Вызов на линию 102 поступил около 01:20. Как рассказал товарищ пострадавшего, они стояли на улице и общались. Мужчины рассказывали друг другу анекдоты. В какой-то момент из окна дома в нецензурной форме им сделали замечание, что они шумят. Компания немного сбавила голос и продолжала стоять на месте.

Спустя некоторое время из двора дома вышел мужчина, подошел к компании и выстрелил несколько раз из пистолета. После содеянного он развернулся и убежал обратно во двор. Предварительно, выстрелов было два. Огонь велся из пистолета для стрельбы резиновыми пулями.

Обе пули попали в область живота одного из мужчин. На место прибыли медики, которые оказали первую помощь пострадавшему на месте, и госпитализировали его в больницу. Также прибыли наряды полиции. Именно им и предстоит выяснить кто именно стрелял, а также подробности конфликта.

Правоохранители отметили, что от мужчин исходил запах алкоголя, но их состояние было нормальное. На месте работали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и «скорая». Детали инцидента устанавливаются.
ForUm

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