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В поселке Перегинское, на Прикарпатье, возник конфликт между представителями УПЦ и УГКЦ. Священник УПЦ отец Юрий Семко обратился с иском в суд о признании права собственности за ним на часовню в честь святого Георгия Победоносца.

Фото: ТРК «Незалежність»

Греко-католики иска не признают, считают сооружение собственностью общины, сообщает kurs.if.ua со ссылкой на ТРК «Незалежність».

Часовня построена в 1999-2000 годах. Истец, отец Юрий, утверждает, что ее построили его родители.

«Это их пожертвование для Господа Бога, но с той целью, чтобы, когда я стану священником, я там служил», - обосновал иск в суде отец.

По его словам, финансировала строительство исключительно семья, строил отец, а руководил строением дед.

Священник утверждает, что греко-католики препятствуют православным молиться в часовне.

«В селе есть три церкви УГКЦ. Во главе епархии - декан отец Роман Балагура. И сложилась такая ситуация, что не позволяют служить нам в этом храме, который построили мои родители», - говорит священник УПЦ.

Зато другая сторона утверждает, что часовня принадлежит приходу в честь Святого Духа УГКЦ. Об этом говорит отец Василий Бойко.

Декан поселка отец Роман Балагура иск не признает на основании того, что сакральное сооружение не может быть чьей-то личной собственностью.

«Не отрицаем - все конфессии могут приходить, молиться. Будет евхаристическое единение», - выступил в суде священник УГКЦ.

Заседание суда перенесли на 7 мая.
ForUm

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