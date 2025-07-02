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Папа Римський Лев XIV заявив про безглуздість війни Путіна проти України

Папа Римський Лев XIV заявив про безглуздість війни Путіна проти України

Папа Римський Лев XIV заявив про «безглузду війну», яку Росія веде проти України, і наголосив, що молиться, щоб мир якомога швидше повернувся в Україну. Як повідомляє пресслужба Ватикану, понтифік сказав про це на аудієнції з Синодом єпископів Української греко-католицької церкви 2 липня.

«Звичайно, в сучасному історичному контексті нелегко говорити про надію з вами і з людьми, довіреними вашій пастирській опіці. Нелегко знайти слова розради для сімей, які втратили своїх близьких у цій безглуздій війні. Гадаю, що те саме стосується і вас, які щодня контактують з людьми, пораненими в серці й тілі. Незважаючи на це, я отримую багато свідчень віри й надії від чоловіків і жінок вашого народу. Це знак Божої сили, яка проявляється серед руїн», – сказав папа.

«Молюся, щоб мир якомога швидше повернувся на вашу батьківщину», – додав він.

У пресслужбі УГКЦ зазначили, що голова Української греко-католицької церкви Святослав подякував папі за підтримку українського народу, а також передав понтифіку списки полонених і безвісти зниклих українців.

Голова УГКЦ також запросив папу Лева XIV здійснити візит до України.

Минулого тижня папа Римський Лев XIV мав зустріч із прихожанами Української греко-католицької церкви, які здійснили офіційне паломництво до базиліки Святого Петра у Ватикані.

У травні папа Римський відреагував на чергові російські атаки на Україну, закликавши «припинити війну і підтримати будь-яку ініціативу для діалогу і миру».

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

РимВатиканУГКЦПапа Римський Лев XIV
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