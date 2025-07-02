Папа Римський Лев XIV заявив про безглуздість війни Путіна проти України

Папа Римський Лев XIV заявив про «безглузду війну», яку Росія веде проти України, і наголосив, що молиться, щоб мир якомога швидше повернувся в Україну. Як повідомляє пресслужба Ватикану, понтифік сказав про це на аудієнції з Синодом єпископів Української греко-католицької церкви 2 липня.

«Звичайно, в сучасному історичному контексті нелегко говорити про надію з вами і з людьми, довіреними вашій пастирській опіці. Нелегко знайти слова розради для сімей, які втратили своїх близьких у цій безглуздій війні. Гадаю, що те саме стосується і вас, які щодня контактують з людьми, пораненими в серці й тілі. Незважаючи на це, я отримую багато свідчень віри й надії від чоловіків і жінок вашого народу. Це знак Божої сили, яка проявляється серед руїн», – сказав папа.

«Молюся, щоб мир якомога швидше повернувся на вашу батьківщину», – додав він.

У пресслужбі УГКЦ зазначили, що голова Української греко-католицької церкви Святослав подякував папі за підтримку українського народу, а також передав понтифіку списки полонених і безвісти зниклих українців.

Голова УГКЦ також запросив папу Лева XIV здійснити візит до України.

Минулого тижня папа Римський Лев XIV мав зустріч із прихожанами Української греко-католицької церкви, які здійснили офіційне паломництво до базиліки Святого Петра у Ватикані.

У травні папа Римський відреагував на чергові російські атаки на Україну, закликавши «припинити війну і підтримати будь-яку ініціативу для діалогу і миру».