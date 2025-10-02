Папа Римський призначив українця єпископом єпархії у Парижі

Папа Лев XIV призначив правлячим єпископом єпархії Святого Володимира Великого з осідком у Парижі о. Ігоря Ранцю.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ за матеріалами Vatican News і пресслужби Паризької єпархії УГКЦ.

1 жовтня 2025 року, у Ватикані повідомили про те, що Святіший Отець Лев XIV, поблагословивши рішення Синоду Єпископів УГКЦ, призначив правлячим єпископом єпархії Святого Володимира Великого з осідком у Парижі о. Ігоря Ранцю, дотеперішнього її протосинкела.

Єпархія Святого Володимира Великого в Парижі стала вакантною після того, як 2019 року папа Франциск призначив першого її єпарха Бориза Ґудзяка митрополитом Філадельфійським, а апостольським адміністратором вакантного осідку – владику Гліба Лончину, єпископа-емерита Лондонської єпархії Пресвятої родини.

Отець Ігор Ранця стане другим єпархом Паризької єпархії, територія якої охоплює п’ять країн: Францію, Швейцарію, Бельгію, Нідерланди і Люксембург.

Біографічна довідка

Владика-номінант Ігор Ранця народився 8 березня 1978 року в Опільському Шептицького району Львівської області. Після закінчення школи навчався у Львівському університеті імені Івана Франка, де здобув докторський ступінь із географії та викладав. У 2008 році вступив до Львівської вищої духовної семінарії, отримавши в Українському католицькому університеті ступінь магістра богослов’я. Від 2014 до 2025 року продовжував навчання в Католицькому інституті в Парижі, де здобув ліцензіат із богослов’я екуменізму, а цього року закінчив докторантуру.

29 березня 2015 року був висвячений у Парижі на священника для Львівської архиєпархії УГКЦ, а згодом переведений до єпархії Святого Володимира Великого в Парижі: з 2016 по 2019 рік був парохом парафії Всіх святих у Венсені; з 2017 по 2019 рік також обіймав посаду парафіяльного вікарія в катедральному соборі в Парижі; з 2019 по 2022 рік був парафіяльним адміністратором собору; з 2019 по 2021 рік очолював єпархіальну комісію з екуменічних і міжрелігійних відносин. З 2019 року був представником єпархії в Душпастирській раді Патріаршої курії Української Греко-Католицької Церкви, а з 21 березня 2022 року — протосинкел єпархії.