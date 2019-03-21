На Ровенщине священники УПЦ совершили отпевание погибшего воина 24-й бригады имени короля Даниила Руслана Кондратюка.

Фото: УПЦ

20 февраля состоялся чин погребения погибшего Героя Руслана Кондратюка. Богослужение возглавил викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

15 февраля на Востоке Украины, выполняя боевую задачу трагически погиб житель с. Войница Ровенской области Руслан Кондратюк. Ночью 19-го февраля духовенство Млинивского благочиния совместно с неравнодушными жителями округа молитвой встречали прибывшего в дом погибшего героя.

В день похорон священники прочитали Евангелие и прошли крестным ходом. По завершении чина погребения, владыка Пимен обратился к присутствующим со словом проповеди, в котором рассказал о христианском подвиге погибшего солдата и почтил подвиг родителей, которые воспитали такого сына и со страхом Божиим приняли Господень Промысел.

«Особенно трогательной стала проповедь настоятеля храма протоиерея Петра Крюкова. Священник со слезами на глазах рассказал о своих разговорах с погибшим солдатом, о доверии, о христианской любви и о других жизненные события, отныне навеки останутся в памяти и будут проявляться в искренней молитве», - рассказали в епархии.

После прощания в храме похоронная процессия отправилась на местное кладбище, где новопреставленный воин Руслан Кондратюк был похоронен.

Как сообщают «Факты», 37-летний Руслан Кондратюк погиб, когда группа возвращалась с боевого задания в районе Марьинки. Автомобиль, за рулем которого находился боец, был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса. У погибшего остались двое детей — Святослав и Диана.