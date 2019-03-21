Не может быть идеальной полиции в неидеальной стране. Полиция - это прямое отражение нашего общества. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили ForUm’у в департаменте коммуникации МВД.

«Я горжусь нашей полицией и МВД в целом. Потому что у нас сейчас идут президентские выборы и не один кандидат в президенты не имеет рейтинга доверия больше, чем Нацполиция. Это при том, что в день мы арестовываем двух полицейских за неблаговидные поступки. При том, что пресса полна каких-то скандалов с полицейскими - взял взятку или продавал наркотик. В целом атмосфера изменилась. В прошлом году почти тысячу полицейских мы подвергли дисциплинарным санкциям и уволили. И даже этот процесс говорит о динамике. Но динамика невозможна, если общество не будет меняться», - сказал Аваков.

Министр внутренних дел напомнил недавние истории, которые произошли в Киеве и Черкассах.

«Вот мы недавний скандал - столкновение с националистами у Подольского райотдела полиции. Полицейские жестко положили на землю националистов и один из правоохранителей потерял над собой контроль и начал ногами бить лежащего человека. Общество отреагировало. Полицейского осудили и справедливо, а националистов - нет. Потому что считали, что «ломиться» в оружейную - нормально», - отметил министр внутренних дел.

«А есть другая сторона - события в Черкассах на митинге Порошенко, когда другие националисты позволили себе атаковать полицию. 22 полицейских получили травмы и ни один гражданский не получил повреждений», - отметил Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что среди националистов есть люди, которые служили в добровольческих батальонах.

«Из добровольческих батальонов я знаю почти всех и конечно стараюсь иметь с ними коммуникации. Особенно когда что-то происходит. Ведь это моя работа. Если они когда-то служили в добробатах, а сейчас они в общественных движениях или политических партиях, значит ли это, что я пожизненно за них отвечаю? В каком-то смысле да, но я их не финансируют и не отвечаю за их действия. Иногда мы имеем конфликты, но в целом мы обязаны помочь этим людям интегрироваться в общество несколько иначе. В результате у нас прошло где-то 600 тыс. человек. И у них пока новое восприятие жизни», - сказал Аваков.

Он также добавил, что украинская полиция безусловно сильнее чем полиции других развитых стран.

«Если брать специальные подразделения, то нам могут завидовать даже американцы. Они иногда выступают нашими тренерами, но мы учимся очень быстро. КОРД, например, на всех специальных соревнованиях показывает лучшей уровень подготовки», - отметил министр внутренних дел.