Реанімація на передовій: фонд «Надія», Валерій Дубіль та Віта Присяжнюк забезпечують 1-й окремий медичний батальйон апаратами Easy Pulse

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» за підтримки голови наглядової ради Валерія Дубіля та під керівництвом президентки фонду Віти Присяжнюк продовжує програму «Реанімація на передовій». Для евакуаційних автомобілів і стабілізаційних пунктів 1-го окремого медичного батальйону вже передали близько десяти апаратів Easy Pulse. У планах — передати ще 20.

Батальйон забезпечує медичне прикриття близько 150 кілометрів фронту для чотирьох армійських корпусів. Його медики евакуюють поранених, проводять реанімацію та термінові операції поблизу передової, зокрема в підземних стабілізаційних пунктах.

«В евакуаційному автомобілі та на стабпунктах медики борються за життя пораненого в дуже складних умовах. Їм потрібне обладнання, яке допомагає ефективно проводити реанімацію. Тому продовжуємо забезпечувати їх апаратами Easy Pulse. Це дороге обладнання, але за кожним таким апаратом — шанс врятувати людину й повернути її до родини», — Валерій Дубіль, перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації.

Easy Pulse автоматично виконує компресії грудної клітки під час серцево-легеневої реанімації. Це допомагає підтримувати кровообіг у разі зупинки серця, зокрема під час евакуації, та звільняє руки медиків для інших невідкладних дій.



Начальниця медичного постачання Першого медичного батальйону Катерина «Чері» наголошує на важливості такого обладнання для порятунку поранених: «Такі апарати дороговартісні, але життя людини — цінніше. І саме Easy Pulse дають цей шанс на життя».



Загалом фонд «Надія» за підтримки партнерів уже передав 350 апаратів Easy Pulse. Зокрема, їх отримали медичні підрозділи 103-ї та 260-ї окремих бригад територіальної оборони, 152-ї бригади, медичні служби підрозділів ГУР, медики 475-го окремого штурмового полку «CODE 9.2» та 3-ї окремої штурмової бригади, лікарня імені Мечникова, військові шпиталі, прифронтові лікарні та інші медичні заклади й підрозділи. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду «Надія» Ігор Корж та Олексій Юренко.





Відео: https://youtube.com/shorts/k9zuULf89VI?si=oRHE2hDTQK7Ojnba