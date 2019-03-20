Нормы нового законопроекта «О концессии» вызвали недоумения в ученых кругах Украины. В частности, в Институте экономики и прогнозирования НАН Украины удивлены тем, что такой сложный проект пытаются протолкнуть в сжатые сроки и на фоне предвыборной гонки. По словам ведущего научного сотрудника сектора международных финансовых исследований НАН Украины Елены Слезко, концессию продвигают спешно и огульно, поскольку все попытки приватизировать оставшееся госимущество, провалились. А концессия не только позволит перераспределить оставшиеся ликвидные активы, но также незаметно избавит власть от социального давления трудовых коллективов, которые постепенно раздробят и потом под разными предлогами выбросят на улицу.

«Мы знаем, как это происходит на примере Криворожстали, хотя там была приватизация. Было массовое увольнение. Людей заставили учить английский язык. Кто не хочет - увольняйтесь. И очень многим пришлось уйти. Здесь может быть тоже самое. Поскольку концессия - это такая же большая приватизация только путем растянутого во времени концессионного периода», - сказала Слезко.

Ее коллега - доктор экономических наук НАН Украины Елена Никифорук высказала уверенность в том, что столь сложный законопроект невозможно сделать качественно в спешке. По ее словам, попытки протолкнуть проект «О концессии» можно объяснить лишь интересом определенных лиц к рентабельным госактивам. Ранее ученые уже предостерегали от концессии стратегических объектов, в частности, морских портов Украины. Поскольку для государства не может быть выгодно отдать сверхприбыльное предприятие частнику, получив взамен небольшой концессионный платеж вместо регулярных налоговых отчислений и части прибыли госпредприятий. Например, глубоководный порт ГП МТП «Южный» в прошлом году перечислил в госбюджет более полумиллиарда гривен дохода. Если порт отдадут, концессионер будет платить государству в десятки раз меньшую сумму.

«Это в Украине узаконенная схема - отдавать крупные объекты, в которые государство вкладывало и вкладывает крупные инвестиции. За счет госбюджета все упорядочить, настроить и потом отдать частнику», - посетовала Никифорук.

В частности, только за 2018 год капинвестиции в ГП МТП «Южный» составили свыше 800 млн грн. В целом инвестпрограмма госпредприятия на период 2015-2019 гг. (представленная в 2015 г. Американской торговой палате) рассчитана на 13,5 млрд грн.

Между тем, в парламенте уже назревает скандал в связи с ускоренным продвижением законопроекта «О концессии». Уже в профильном комитете депутаты уверяют, что до выборов этот проект невыполним.

«Он к сессионному залу не готов. Пока с ним работает рабочая группа. Я думаю, что мы будем привлекать дополнительно экспертов и общественность, а также антикоррупционные органы. То есть поспешно этот закон никто принимать не будет. До выборов его 100% не будет», - заверил член Комитета ВРУ по вопросам экономической политики Вадим Кривенко.

Член Комитета ВРУ по вопросам бюджета Юрий Левченко также считает, что с законопроектом «О концессии» сегодня стоит повременить. Тем более, что проект нацелен не на строительство новых объектов, а на передачу в частные руки существующих и прибыльных предприятий. С этой целью авторы законопроекта предусмотрели норму о «конфиденциальности» концессионных договоров, чтобы у общества не возникало вопросов - по какой цене и на каких условиях отдаются ликвидные активы.

«Это абсолютно неприемлемо. Если уже заниматься концессией, то должно быть все максимально публично. Потому что мы получим в итоге то, что уже есть сейчас в ряде отраслей - когда несколько семей контролируют абсолютно все экономические ресурсы», - резюмировал Левченко.