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Издательство Воскресенского кафедрального собора УПЦ выпустило в свет новое издание – Кроссворды на православную тематику.

Фото: УПЦ

Издание рассчитано на самую широкую аудиторию, а также может служить в качестве учебного пособия, предназначенного для учащихся и преподавателей воскресных православных школ, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.
 
В настоящий сборник вошли кроссворды на православную тематику. Слова представляют собой эпизоды Священного Писания (имена, географические названия и др.), термины из области литургики, церковной истории, архитектуры и иконописи.

Православные кроссворды дополняют серию печатных изданий «Учимся писать по-церковнославянски» и раскраски на Библейскую тематику для детей.
ForUm

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