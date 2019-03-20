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Французские судебные власти выдали ордера на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова. Об этом сообщает ВВС.

В 2106 году в результате допингового скандала в России оба они были пожизненно отстранены от спорта по итогам расследования комиссии международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Комиссия ИААФ также отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лилию Шобухову, если она заплатит за его молчание.

Валентин Балахничев заявил, что считает решение французских властей о выдаче ордера на его арест безосновательным.

«Я не в курсе этого, не знаю, как реагировать на эти вещи», - сказал он агентству ТАСС, добавив, что он на пенсии и за границу не ездит.

Ордера на арест выданы в рамках начавшегося в 2015 году расследования по делу бывшего главы ИААФ Ламина Диака, который был обвинен в получении миллионных взяток за сокрытие допинговых нарушений российскими спортсменами.

1 ноября 2015 года Ламин Диак был арестован во Франции и помещен под домашний арест в Париже после предъявления ему обвинений в коррупции и отмывании денег.

В 2017 году обвинения в причастности к коррупционным схемам в спорте были выдвинуты и против его сына Папы Массаты Диака.

Он скрывался у себя на родине в Сенегале и четыре года входил в список самых разыскиваемых Интерполом лиц. Диак отвергает выдвинутые против него обвинения.

Расследование возглавили французские следователи, поскольку, как предполагается, деньги отмывались во Франции.

Россия была отстранена от участия в соревнованиях ИААФ в 2015 году после допингового скандала, однако некоторым российским легкоатлетам было разрешено выступать под нейтральным флагом при условии, что они докажут свою непричастность к допингу.
ForUm

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