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Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за «сопротивление работникам полиции». Об этом Крым.Реалии сообщил атаман «Крымского казачества» Сергей Акимов.

«Мешкову дали двое суток ареста за неуважение к полицейскому, из них 2 часа ему засчитают, когда его задержали 18 числа», - сказал Акимов.

Российские силовики в Симферополе 18 марта задержали экс-президента Крыма Юрия Мешкова по заявлению неизвестного лица, что бывший крымский президент якобы находится в состоянии наркотического опьянения. Позже его повезли на осмотр, однако, по словам Мешкова, следов алкогольного или наркотического опьянения у него не обнаружили.

В конце февраля экс-президент Крыма Юрий Мешков раскритиковал нынешнюю российскую власть полуострова за «измену» России во время аннексии полуострова.

Юрий Мешков (уроженец Днепропетровской области в УССР) - крымский политик и юрист, первый и единственный президент Крыма (1994-1995), формальный председатель Совета Министров Крыма (1994). Кандидат юридических наук, преподаватель Московского государственного юридического университета им. Кутафина.
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