Во вторник, 19 марта, Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей резиденции в Киево-Печерской лавре встретился с председателем и представителями Миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами.

Фото: УПЦ

Во встрече приняли участие Глава Миссии — Посол Питер Тейлер, аналитик по политическим вопросам Ярек Домански и переводчик, а также — заместитель Главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич и сотрудник Отдела священник Сергий Шульгач. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во время встречи гостей интересовали вопросы отношения Церкви к выборам и ее роль в избирательном процессе.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал, что Церковь не обязывает своих верных голосовать за того или иного кандидата. Верующие Украинской Православной Церкви имеют симпатии к разным политическим силам. Задача Церкви — объединять всех вокруг Христа. Предстоятель выразил свое пожелание, чтобы кто-либо из кандидатов, кто будет избран на должность Президента, прежде всего заботился о народе, бедных и обездоленных.

Наблюдатели Миссии также затронули тему нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви. Им были переданы материалы с описанием фактов давления на священнослужителей и верующих УПЦ, захват храмов в разных регионах Украины.