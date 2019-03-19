На Львовщине неизвестные подделали документы на должность председателя участковой избирательной комиссии, сообщает пресс-служба облполиции.
В Сокальское отделение полиции 18 марта поступило сообщение от 47-летней жительницы города Червоноград о том, что в начале марта неизвестный подделал заявление о согласии выполнять должностные обязанности председателя, заместителя председателя или секретаря одной из участковых избирательных комиссий и подал это заявление в одну из окружных избирательных комиссий.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.
Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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