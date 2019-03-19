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На Львовщине неизвестные подделали документы на должность председателя участковой избирательной комиссии, сообщает пресс-служба облполиции.

В Сокальское отделение полиции 18 марта поступило сообщение от 47-летней жительницы города Червоноград о том, что в начале марта неизвестный подделал заявление о согласии выполнять должностные обязанности председателя, заместителя председателя или секретаря одной из участковых избирательных комиссий и подал это заявление в одну из окружных избирательных комиссий.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
ForUm

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