На Львовщине неизвестные подделали документы на должность председателя участковой избирательной комиссии, сообщает пресс-служба облполиции.

В Сокальское отделение полиции 18 марта поступило сообщение от 47-летней жительницы города Червоноград о том, что в начале марта неизвестный подделал заявление о согласии выполнять должностные обязанности председателя, заместителя председателя или секретаря одной из участковых избирательных комиссий и подал это заявление в одну из окружных избирательных комиссий.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.