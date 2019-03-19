Захваты храмов, физическое насилие против верующих, агрессия против Православной веры — всё это уже было в истории, и было не раз. Но всегда побеждал Христос и та Истина, которую проповедует Его святая Церковь.

Фото: Фома в Украине

Об этом написал в своем блоге на сайте «Корреспондент» викарий Киевской Митрополии, глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор в неделю Торжества Православия, 17 марта.

«Чин Торжества Православия, который Церковь совершает уже более 1000 лет, сегодня приобретает особое значение. Этот праздник был установлен императрицей Феодорой и патриархом Мефодием сразу после известного Константинопольского собора 843 года, осудившего ересь иконоборцев», — напомнил владыка Виктор.



По его словам, «борцы против святых икон были людьми, которые полагались не столько на силу слова, сколько на силу меча».

«Инициированная императорами и поддерживаемая светской властью борьба против изображений святых приобрела неслыханных масштабов и очень быстро превратилась в борьбу против самой Церкви. Иконопочитателей били, бросали в тюрьмы, отправляли в ссылки, нередко — убивали. ... Эти жестокие гонения продолжались несколько десятилетий, и в какой-то момент казалось, что основанное Христом общество верующих людей, являющихся Его Телом, исчезнет с лица земли», — продолжил архиерей.



«Однако этого не произошло, поскольку Господь сказал: "Воздвигну Церковь Мою, и врата ада не одолеют Её"», — добавил он.



Верующие люди того времени не имели другого оружия, кроме молитвы, не имели иной защиты, кроме Бога, добавил владыка Виктор.

«Они не хотели кому-то что-то доказывать, не хотели мести и не желали зла. Они стремились к тому, чтобы спокойно молиться в своих храмах и свободно исповедовать свою веру. Интересно, что те, кто уничтожал иконы, врывались в храмы и вытаскивали из них верующих, тоже называли себя христианами...» — отметил епископ.



Гонения не могут быть бесконечными, считает архиерей.

«Церковь тогда выстояла и победила. Нет никаких сомнений, что она выстоит и сегодня. Ненависть и злоба, окружающие нас, православных христиан, не может продолжаться бесконечно, потому что всегда требует новой энергии, которая рано или поздно закончится. Захваты храмов, физическое насилие против верующих, агрессия против Православной веры — всё это уже было в истории, и было не раз. Но всегда побеждал Христос и та Истина, которую проповедует Его святая Церковь», — написал владыка Виктор.



«И сегодня эта Церковь торжествует, — продолжил он. — Торжествует в городе Барановке на Житомирщине, где агрессивная толпа избила священников и монахов, где с игуменьи сорвали крест, а монахиню, сын которой погиб на Востоке Украины, били ногами. Торжествует в селе Лука-Мелешковская на Виннитчине, где верующие уже вторые сутки вынуждены ночевать в своем храме, чтобы защитить его. Торжествует в Черновицкой, Ровенской, Волынской, Тернопольской областях, где люди день и ночь молятся в своих храмах, защищая их от агрессивных посягательств. Торжествует по всей Украине, потому что верующие Украинской Православной Церкви твёрдо свидетельствуют — они хотят быть со Христом! Сегодня мы торжествуем не столько от внешней победы над гонителями и еретиками, сколько от осознания того, что мы пребываем в Истине, имеем возможность исповедовать Её и жить в Её свете. Поскольку Истина — это Сам Христос».



«И поверьте, как бы жестоко нас не преследовали, мы всегда будем торжествовать, потому что можно захватить храмы, забрать всё, даже жизнь. Единственное, что у нас никогда никто не сможет отобрать — это Христос. А там, где Христос, — там радость и неописуемое торжество!» — заключил епископ Виктор.