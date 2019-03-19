Во вторник, 19 марта, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре под председательством митрополита Херсонского и Таврического Иоанна состоялось заседание Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви.

Фото: Епископ Каневский Сильвестр / fotopaterik.org

На заседании были рассмотрены материалы, касающиеся канонизации в лике местночтимых святых ректоров Киевской духовной академии епископа Каневского Сильвестра (Малеванского) (+1908) и архиепископа Каневского Василия (Богдашевского) (+1933), профессора КДА протоиерея Александра Глаголева (+1937), а также священника Иоанна Могилевского (+1918). Об этом сообщает «Православная Херсонщина».

После изучения комиссией материалы были переданы для рассмотрения в Священный Синод Украинской Православной Церкви.