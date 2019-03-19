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«Молодежка» Киево-Печерской лавры отметила трехлетие существования.

Фото: УПЦ

В Неделю Торжества Православия, 17 марта, исполнилось три года с того момента, как по благословению Наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла в обители начали работу молодежные встречи. Об этом сообщается на сайте Лавры. 

После молебна куратор «молодежки» архимандрит Глеб обратился к собравшимся с напутственным словом, поздравил всех с Неделей Торжества Православия.

«Уже три года в нашей святой обители проходят молодежно-просветительские собрания. За три года было многое: к нам приходили владыки, преподаватели Киевских духовных школ, братия Лавры, гости нашего монастыря для того, чтобы каждому из вас преподать весь тот духовный опыт, который они черпают из своей жизни», - сказал он.

По случаю трехлетия организации молодежных встреч всем собравшимся был предложен праздничный постный торт. 
ForUm

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