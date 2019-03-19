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Редакция православного молодежного журнала «Отрок.UA» отобрала из «золотого фонда» тематические выпуски, которые вошли в великопостную серию.

Фото: molodost.in.ua

В специальной серии журнала «Отрок.UA» – подборка лучших материалов издания о Великом посте, сообщает molodost.in.ua.
«Искусство прощать», «Как положить начало покаянию», «Штормовые воды поста», «Что такое Судный день», «Сумрак магизма и суеверий», «Время тишины», «Драгоценный бисер молитвы» – поистине сокровищницу душеполезных текстов содержат эти журналы, считают в редакции.

Заказать подборку можно «одним кликом» по ссылке.
Также в продаже новый номер журнала – на украинском и русском языках.
ForUm

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