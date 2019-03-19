24 марта, в день памяти преподобного Алексия Голосеевского, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви сугубо помолятся о страдающих от недуга аутизма и расстройства аутистического спектра.

Фото: Фома в Украине

Соответствующий циркуляр направлен Киевской Митрополией во все епархии УПЦ, сообщает «Фома в Украине».



Особое прошение и молитву священнослужители вознесут во время Божественной литургии.



Преподобный Алексий Голосеевский (Шепелев) — старец, прозорливец, духовник многих иерархов Русской Православной Церкви. Родился в праздник Воскресения Христова 14 апреля 1840 года в Киеве в семье дворянина. От рождения страдал немотой. В 13 лет, на Пасху 1853 года, был исцелен святителем Филаретом (Амфитеатровым) и отдан на воспитание в Киево-Печерскую Лавру. В 19 лет принял монашество, в 22 года рукоположен в священника. Провел в обители 38 лет: исполнял послушания в типографии, был ризничным Ближних пещер и Успенского собора, духовником в лаврской больнице. С 1895-го подвизался в Голосеевской пустыни, где нёс послушания духовника и ризничного. Ежедневно принимал множество посетителей — лиц духовного звания и простых верующих. Обладал даром предвидения, отличался нищелюбием и милосердием. Скончался 24 марта 1917 года.