также в разделеРелигия
Гран-при международного фестиваля искусств получил хор столичного Свято-Троицкого собора УПЦ 5
В Харькове провели благотворительную акцию для бездомных и нуждающихся 3
«Молодежка» Киево-Печерской лавры отметила трехлетие 6
Святогорский митрополит Арсений - активистам ПЦУ: Из захваченных церквей в рай не попадёте 11
Православные Бердичева встретили икону святого Андрея Первозванного 14
Молодежный журнал УПЦ выпустил спецвыпуск о Великом посте 8
Митрополит Антоний рассказал о главном духовном законе 7
Украинские власти не ответили на запрос ООН о нарушениях прав верующих УПЦ 22
Предстоятель Кипрской Церкви Архиепископ Хризостом II сообщил, что исцелился от онкологического заболевания 8
На Ровенщине лишенные храмов общины УПЦ молятся в домах священников и нежилых помещениях 14
Греческий богослов призвал Поместные Церкви не признавать хиротоний епископата новой украинской Церкви 53
В Ровенской епархии УПЦ состоится хоровой фестиваль «Пасхальные встречи» 8
Вилкул отметил Торжество Православия с верующими УПЦ в Киево-Печерской лавре 29
На крестном ходу в Киеве призвали провозгласить анафему Патриарху Варфоломею 24
Усик – о религиозной ситуации в Украине: гонения укрепят верующих, а «кто поджигает – сгорит» 15
В Одессе, Запорожье и Ровно тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом в честь Торжества Православия 20
Около трех тысяч верующих в Святогорской лавре проголосовали за каноническое единство с УПЦ и РПЦ 34
Винницкий архиепископ УПЦ о захвате храма в Луке-Мелешковской: Ко мне применили физическую силу 119

24 марта, в день памяти преподобного Алексия Голосеевского, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви сугубо помолятся о страдающих от недуга аутизма и расстройства аутистического спектра.

Фото: Фома в Украине

Соответствующий циркуляр направлен Киевской Митрополией во все епархии УПЦ, сообщает «Фома в Украине».
 
Особое прошение и молитву священнослужители вознесут во время Божественной литургии.
 
Преподобный Алексий Голосеевский (Шепелев) — старец, прозорливец, духовник многих иерархов Русской Православной Церкви. Родился в праздник Воскресения Христова 14 апреля 1840 года в Киеве в семье дворянина. От рождения страдал немотой. В 13 лет, на Пасху 1853 года, был исцелен святителем Филаретом (Амфитеатровым) и отдан на воспитание в Киево-Печерскую Лавру. В 19 лет принял монашество, в 22 года рукоположен в священника. Провел в обители 38 лет: исполнял послушания в типографии, был ризничным Ближних пещер и Успенского собора, духовником в лаврской больнице. С 1895-го подвизался в Голосеевской пустыни, где нёс послушания духовника и ризничного. Ежедневно принимал множество посетителей — лиц духовного звания и простых верующих. Обладал даром предвидения, отличался нищелюбием и милосердием. Скончался 24 марта 1917 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
9
Теги