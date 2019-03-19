В День Торжества Православия, 17 марта, после литургии Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II рассказал журналистам, что больше не болеет раком.

Фото: Ромфея

Об этом сообщило греческое интернет-издание «Ромфея».

«По милости Божией рак покинул меня!», – ответил Архиепископ Хризостом II на вопрос журналистов о состоянии его здоровья.

13 октября 2018 года Блаженнейший Хризостом II сообщил на официальном сайте Кипрской Православной Церкви, что болен раком печени. Он отметил, что после постановки диагноза не испугался, а стал более внимательно относиться к различным аспектам церковной жизни, чтобы в случае внезапного ухода не оставить после себя нерешенные вопросы. Больных онкологией Предстоятель Кипрской Церкви призвал тоже не бояться недуга и напомнил им, что рак – излечимая болезнь.

В апреле Предстоятель Кипрской Церкви собирается поехать в Англию, где планирует заняться лечением больной ноги.