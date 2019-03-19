также в разделеРелигия
На Ровенщине лишенные храмов общины УПЦ молятся в домах священников и нежилых помещениях 13
Греческий богослов призвал Поместные Церкви не признавать хиротоний епископата новой украинской Церкви 41
В Ровенской епархии УПЦ состоится хоровой фестиваль «Пасхальные встречи» 8
Вилкул отметил Торжество Православия с верующими УПЦ в Киево-Печерской лавре 26
На крестном ходу в Киеве призвали провозгласить анафему Патриарху Варфоломею 24
Усик – о религиозной ситуации в Украине: гонения укрепят верующих, а «кто поджигает – сгорит» 14
В Одессе, Запорожье и Ровно тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом в честь Торжества Православия 17
Около трех тысяч верующих в Святогорской лавре проголосовали за каноническое единство с УПЦ и РПЦ 27
Винницкий архиепископ УПЦ о захвате храма в Луке-Мелешковской: Ко мне применили физическую силу 105
В Киево-Печерской лавре в день Торжества Православия послы православных стран молились за литургией 15
Избитая во время штурма храма УПЦ монахиня подала заявление в полицию 92
Захват храма УПЦ в селе Погребы под Киевом: Полиция охраняет церковь, назначены переговоры 146
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих прошли крестным ходом в честь Торжества Православия 201
В Киеве осквернили и обокрали храм УПЦ 44
В Святогорской лавре в день Торжества православия вынесут святыни, к которым можно приложиться только раз в год 32
Протоиерей Виктор Земляной записал видеообращение в связи с очередным вызовом на допрос в СБУ 33
В Афганском храме 17 марта начнется круглосуточная молитва за воинов и за мир в Украине 14
Митрополит Антоний: Умение прощать – это самый большой выигрыш человека, джекпот 30

В День Торжества Православия, 17 марта, после литургии Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II рассказал журналистам, что больше не болеет раком.

Фото: Ромфея

Об этом сообщило греческое интернет-издание «Ромфея».

«По милости Божией рак покинул меня!», – ответил Архиепископ Хризостом II на вопрос журналистов о состоянии его здоровья.

13 октября 2018 года Блаженнейший Хризостом II сообщил на официальном сайте Кипрской Православной Церкви, что болен раком печени. Он отметил, что после постановки диагноза не испугался, а стал более внимательно относиться к различным аспектам церковной жизни, чтобы в случае внезапного ухода не оставить после себя нерешенные вопросы. Больных онкологией Предстоятель Кипрской Церкви призвал тоже не бояться недуга и напомнил им, что рак – излечимая болезнь.

В апреле Предстоятель Кипрской Церкви собирается поехать в Англию, где планирует заняться лечением больной ноги.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1399 грн.
6
Теги