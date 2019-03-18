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Вечером 17 марта неизвестные подожгли магазин Roshen на проспекте Оболонском в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации злоумышленники облили здание магазина горючей жидкостью и подожгли. Огонь повредил часть фасада здания.

Пострадавших нет. Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила пластиковую бутылку с остатками прозрачного вещества.

Начато досудебное расследование по ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Все найденные на месте происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу. 
ForUm

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