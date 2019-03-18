Президент Украины Петр Порошенко уволил Валерия Бондаря с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
Соответствующий указ № 81/2019 от 18 марта онародован на сайте Главы государства.
«Уволить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины», - говорится в документе.
Напомним, Бондарь был назначен заместителем командующего Нацгвардии 7 июня 2017 года.
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