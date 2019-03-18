также в разделеОбщество
Экс-представителя президента РФ в Крыму приговорили к 13 годам тюрьмы 28
Прокуратура до сих пор не установила причину взрывов на арсенале под Ичней 7
Военные сбили очередной беспилотник боевиков 11
В Украине изменили правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах 42
Суд вынес первый приговор по делам САП с реальным сроком 32
В Одессе задержали злоумышленников, которые выбросили иностранца из окна 26
С деятельности Укроборонпрома частично снимут гостайну 7
Апрельское тепло в Украине сменится холодом и дождями 72
ЧАЭС объявила тендер на демонтаж «Саркофага» 43
НАТО требует от РФ вернуть контроль над Крымом Украине 73
СБУ: Завербованный крымчанин собирал данные о ВСУ и «Правом секторе» 15
Руководство Академии аграрных наук присвоило особо ценные земли под Киевом 59
Россиянин организовал канал переправки нелегалов через Украину 23
Аксенов: Сейчас в Крыму войск больше, чем у всей Украины 81
В Украине накрыли сеть фейковых колл-центров для запугивания избирателей 22
Украина предлагает создать международную группу по аудиту потерь от войны 39
В НАБУ рассказали о роли «агента» из расследования Bihus.info 37
Условия содержания Гриба не изменились после приезда украинского врача 33

Президент Украины Петр Порошенко уволил Валерия Бондаря с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

Соответствующий указ № 81/2019 от 18 марта онародован на сайте Главы государства.

«Уволить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины», - говорится в документе.

Напомним, Бондарь был назначен заместителем командующего Нацгвардии 7 июня 2017 года. 


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги