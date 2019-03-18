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В праздник Торжества Православия, 17 марта, в Киеве состоялся крестный ход прихожан УПЦ.

Фото: Страна

Более двух тысяч киевлян приняли участие в Крестном ходе в честь праздника Торжества Православия, которым завершается первая неделя Великого поста, сообщает «Страна».

От Лавры до памятника князю Владимиру шествие вёл глава Союза православных братств Валентин Лукияник.

Мирянским чином был совершен молебен на Торжество Православия с традиционным возглашением анафемы гетману Мазепе, Михаилу Рагозе (основоположнику Брестской унии) и Михаилу Денисенко ("почетному патриарху Святейшей церкви Украины Филарету").

В этом году также была отдельно зачитана анафема Варфоломею как «раскола вселенского православной церкви учинителю».

Как пояснил замглавы Союза православных братств Владислав Пустовой, «анафема Варфоломею, зачитанная на молебне мирянским чином означает побуждение священноначалия к провозглашению анафемы на епископском уровне. Это первый необходимый шаг для этого».
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